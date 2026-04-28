Daniel Guzmán destapa al famoso más vulnerable en '100% Únicos' y lanza un reto a Jorge Javier Vázquez

Clara Olivo 28 ABR 2026 - 15:19h.

El formato más conmovedor y sin filtros estrena su nueva temporada con el actor en el rol de conducción; hablamos con él en exclusiva: las anécdotas más intensas de las grabaciones y el reto a un mítico rostro de la cadena

Ana Rosa Quintana y David Bustamante en el estreno de '100% únicos': miércoles 29 de abril, en Cuatro

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El miércoles 29 de abril a las 23:00 horas, se estrena la esperadísima nueva temporada de '100% Únicos', un programa que regresa con su esencia intacta: 30 reporteros con Trastorno del Espectro Autista (TEA) someten a rostros muy conocidos a las entrevistas más puras, imprevisibles y libres de censura. Pero esta vez hay algo nuevo, el actor y director Daniel Guzmán hace su gran debut como presentador asumiendo el reto de intentar moderar unas entrevistas donde el guion, simplemente, no existe.

Imposible escapar de las preguntas sin filtro

En su charla con nosotros antes del estreno, Daniel Guzmán ha querido compartir cómo ha vivido esta montaña rusa desde dentro. Las grabaciones han estado marcadas por un elemento sorpresa muy emotivo: muchos de los invitados no sabían que él iba a estar allí y al tratarse de grandes amigos suyos, la emoción estaba asegurada. Nombres de la talla de Loles León, Fernando Tejero, Mónica Naranjo, David Bustamante o Miguel Ángel Revilla han pasado por el plató, pero ¿Quién de ellos logró romper los esquemas del propio presentador?

Guzmán nos adelanta que hay un invitado en concreto, conocido por ser celoso de su intimidad, que se ha dejado llevar hasta el punto en el que "se desnuda" emocionalmente, mostrando una gran vulnerabilidad. ¿De quién se trata exactamente y por qué Daniel tuvo que tragar saliva para no echarse a llorar?

La magia de '100% Únicos' está en que las corazas salten por los aires y ante nuestra duda de si alguien se ha negado a contestar o se ha ofendido por algún dardo demasiado directo, Daniel lo dice claro: "No se le puede negar una respuesta". La empatía que se genera en ese plató es tanta que acaba "rompiéndose el corsé" que los famosos traen, obligándoles a enfrentarse a preguntas que ningún periodista tradicional se le habría ocurrido.

El reto al presentador más emblemático de Mediaset

Pero si hay algo que va a dar de que hablar es el momento que le hemos pedido que elija a un peso pesado del universo de Mediaset para sentarlo en la temida silla de los invitados. El nuevo presentador no ha dudado ni un segundo y ha puesto sobre la mesa el nombre de uno de los rostros más icónicos y queridos de la cadena, "Jorge Javier Vázquez", asegurando que someterlo a las preguntas de estos reporteros "sacaría un lado suyo muy interesante".

¿Quieres descubrir todas las anécdotas que ha contado Daniel Guzmán? ¡Dale play al vídeo!