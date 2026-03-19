Practica Cuatro 19 MAR 2026 - 22:47h.

El actor y escritor, Daniel Guzmán, debutará como presentador en '100% únicos', dirigiendo las charlas de los reporteros con los invitados

Mediaset España renueva ‘100% Únicos’ con Daniel Guzmán como nuevo presentador

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Próximamente en Cuatro regresa '100% únicos', un programa muy especial en el que destacadas personalidades de la cultura, la política, el deporte y el espectáculo, entre otros, se enfrentarán a las sorprendentes preguntas de un grupo de 30 reporteros con una manera de pensar y de sentir única, ya que todos ellos tienen Trastorno del Espectro Autista.

Bajo el asesoramiento de la Confederación Española de Autismo y profesionales de asociaciones especializadas, el programa ofrecerá una serie de entrevistas que se caracterizarán por la espontaneidad, honestidad y sorpresa, gracias a la mirada única de estos reporteros, que descubrirán una faceta nunca antes vista de los invitados.

En esta segunda temporada de '100% únicos', ahora en Cuatro, el actor y escritor, Daniel Guzmán debutará como presentador, siendo el encargado de dirigir y moderar las charlas entre los reporteros y las celebridades, entre los que se encuentran: Maxi Iglesias, Dani Martín, Ana Rosa Quintana, Pablo Alborán, Los Morancos... ¡No te lo pierdas!