Practica Cuatro Madrid, 22 ABR 2026 - 23:03h.

Ya hay fecha y hora de estreno del próximo programa de Cuatro: ¡Descúbrelo!

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El presentador Daniel Guzmán adelanta a los primeros invitados del nuevo programa de Cuatro que van a tener "una experiencia maravillosa" y que tengan "cuidado" porque se van a emocionar. "No soy de lágrima fácil, no entiendo por qué me lo dices", pregunta irónicamente David Bustamante.

Y es que en '100% únicos' Ana Rosa ha vivido una "entrevista sincera y del corazón", "lo más bonito" señala la periodista. ¿Sientes intriga? Pues no queda nada para que puedas disfrutarla porque el estreno tiene lugar el próximo miércoles, 29 de abril, a las 23:00 horas en Cuatro... ¿Te lo vas a perder?