Cuarto Milenio 27 ABR 2026 - 00:15h.

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Iker Jiménez quiere dedicar parte del ‘Cierre’ de esta semana a un asunto que lleva semanas tratando en ‘Cuarto Milenio’ y que ha causado sensación y, además, ha propiciado una investigación en Estados Unidos por parte del FBI: los científicos desaparecidos o fallecidos en extrañas circunstancias.

Iker Jiménez reflexiona sobre las teorías conspiranoicas

Hay teorías conspiranoicas que señala distintas vías e Iker considera que, algunos medios, si les interesa, lo cuentan para que dejen de ser conspiraciones y pasen a ser realidades: “Lo importante que debe saber usted es que, muchas cosas que se tildan de conspiración porque no están claras o son fantasiosas, acaban demostrándose que son verdad”.

“Cuando llega ese proceso de autentificación, entonces ya se puede hablar”, ironiza Iker Jiménez al respecto. Pone varios ejemplos y los enlaza con lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos. ¿Pero, en este caso, hay más casualidad que conspiración? Iker tira del pasado para intentar arrojar luz al presente. La reflexión completa, en el vídeo.