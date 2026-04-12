Cuarto Milenio 12 ABR 2026 - 21:45h.

Mueren o desaparecen al menos ocho científicos vinculados a laboratorios de EEUU, alimentando teorías de la conspiración

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Iker Jiménez y Carmen Porter analizan en las ‘Mystery News’ de esta semana la extraña desaparición “sin dejar rastro” de ocho científicos relacionados con la NASA, las investigaciones secretas y los laboratorios en Estados Unidos. Lleva sucediendo desde el año 2024: “Algunos de ellos han sido asesinados en extrañas circunstancias”.

Uno de ellos, el más sonado por ser el más reciente, es el general William Neil McCasland, desaparecido en este 2026 después de haber supervisado proyectos de materiales avanzados y vigilancia espacial. Llama la atención que todos estos desaparecidos dejan sus pertenencias e identificaciones en casa.

Otro caso es el de Frank Maiwald, científico del jet de Propulsion Laboratory de la NASA que muere en julio de 2024 en Los Ángeles y que no se le hizo la autopsia. El último ha sido Jason Thomas, investigador especializado en tratamientos contra el cáncer que fue hallado muerto en marzo de este año en un lago de WakeField (Massachussetts).

Todos ellos están relacionados con asuntos secretos que tienen que ver laboratorios, con nuevas tecnologías… ¿Son simples casualidades? Javier Sierra interviene para decir que “McCasland era responsable de algunas de las investigaciones secretas sobre OVNIS del Pentágono y que había dirigido un laboratorio de investigación en Ohio donde se rumorea que, desde hace décadas, se encuentran los restos de un OVNI siniestrado en 1947”.

Por otro lado, Iker y Carmen comentan y analizan otras imágenes impactantes: