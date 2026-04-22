Montoya recuerda su paso por 'La isla de las tentaciones': “Perdí la ilusión en el amor”

José Carlos Montoya reflexiona sobre su experiencia en 'La isla de las tentaciones'

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José Carlos Montoya se ha sentado en el programa ‘Ex. La vida después’, presentado por Ana Milán, donde ha explicado en qué consiste ‘La isla de las tentaciones’ y cómo vivió él la experiencia desde dentro.

Durante la entrevista, Montoya resume el formato del reality como una auténtica prueba de fuego para las parejas: “Va de poner a prueba en forma heavy el amor. Al final, si tú lo miras así, evidentemente te encantaría tener la mayor tentación al lado y que tu novia te eligiese siempre”, le confesó a Ana Milán.

El exconcursante asegura que, al comienzo del programa, no le resultaba natural acercarse a las tentadoras. Entró estando enamorado y no sentía la necesidad de dejarse llevar: “No sé hasta qué punto a día de hoy pienso por qué empiezo un programa así. Vale, vamos a tentarnos, pero yo estaba enamorado. A mí no me levantaba eso ni nada”. Sin embargo, la situación fue cambiando a medida que veía cómo su pareja le fallaba. “Es muy heavy. Lo vives muy fuerte porque ves cómo estás perdiendo a tu pareja”, añade.

Montoya también dejó claro que nunca se planteó besar a ninguna de las chicas durante su estancia en la isla: “Cuando estoy ahí en ningún momento pensé en besar a ninguna chica. Lo que pasa es que tenía la energía de decir: aquí hay que tentarse, bailar, y eso es lo que se ve”.

Montoya: "Uno no se puede arrepentir de lo que hace"

Aun así, reconoce que participar en ‘La isla de las tentaciones’ le pareció una gran oportunidad. Aunque su relación estaba en su mejor momento, decidió dar el paso porque lo veía como una experiencia positiva a nivel personal y profesional: “Surgió esa oportunidad y yo tenía muy claro que era una forma de hacerte conocido. A mí me apetecía porque siempre me ha encantado entretener, es tan bonito hacer feliz a alguien”.

Sobre si repetiría la experiencia, Montoya fue sincero: “Sí volvería a entrar. Uno no se puede arrepentir de lo que hace, pero perdí la ilusión que tenía en el amor”.

Tras su paso por el reality, le llegó una nueva propuesta: ‘Supervivientes’. Él mismo comparó ambos formatos, señalando que son experiencias muy distintas. “Fueron dos programas completamente diferentes: uno es en República Dominicana, con fiesta, y el otro es de supervivencia. Yo no tenía expectativas, simplemente viví la experiencia”.