Alejandra Prat cuenta cómo su familia ha afrontado la adicción de su hermano

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Alejandra Prat se ha sentado con Ana Milán como invitada en 'Ex. La vida después' de las adicciones, donde la periodista ha hablado abiertamente sobre la adicción de su hermano a la cocaína y cómo su familia ha afrontado esta dura situación.

Alejandra explica cuándo comenzó el consumo de su hermano: “Él trabajaba fuera de casa muchas horas, en barcos, iba y venía constantemente. Llegó un momento en que se le hizo bola y su jefe le dijo: ‘prueba esto porque te vas a sentir mejor y vas a poder seguir adelante’”. Además, añade: “Tenía alrededor de 30 años. Yo creo que se aprovecharon un poco de esa inocencia o, a lo mejor, no vieron esa fragilidad que, a día de hoy, creo que no la ve ni él”.

La periodista también relata cómo vivió la familia la adicción de su hermano: “No nos lo esperábamos. Él no bebe, no fuma, no sale a discotecas, así que utiliza las drogas para sentir que está en la esfera del resto. Hubo un momento en el que dije: ‘Aquí está pasando algo’. Hablamos con él y lo negaba, así que le propusimos hacer una prueba y ahí se vino abajo y reconoció que tenía un problema”.

Alejandra Prat: "no quiero que sufra quiero que sienta que estamos ahí"

Además, aclara que sigue manteniendo el contacto con él: “Yo intento seguir hablando con él. Mis hijos también han ido a visitarle a algún centro. Mis hijos sufren muchísimo”.

Alejandra habla de cómo ha vivido su madre la adicción de su hermano: “Mi madre ha sufrido muchísimo. Desde tener que ir a pagar a gente y a distintos sitios, hasta pensar a qué lugares tendría que acudir para saldar lo que mi hermano había consumido y le habían fiado. Que te desvalije la casa, que venda tus recuerdos… ha ocurrido de todo”.

Por último, Alejandra explica cómo se siente ante la adicción de su hermano: “Duele muchísimo. Mis hijos este verano, viéndole, también me vieron romperme. Nunca me he roto delante de mi hermano porque no quiero que sufra quiero que sienta que estamos ahí y que él decida cuándo, porque no le puedes obligar. Es cuando tú te sientes preparado”.