Lara Guerra 09 ABR 2026 - 00:14h.

Ana Milán se abre al hablar sobre sus experiencias con chicas en 'Ex. La vida después'

Roro se pronuncia sobre su ideología y responde a las críticas que ha recibido: "Me cogieron como una muñeca de trapo"

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Ana Milán llega con una nueva entrega de 'Ex. La vida después' con una entrevista muy especial, esta vez tenemos a Toñi Moreno, reconocida por ser un gran periodista, productora y presentadora de televisión española. Toñi Moreno se abre en canal al hablar sobre su sexualidad en la que ha confesado que le ha costado aceptarse a sí misma, un largo camino que ya deja atrás. En esta línea, la invitada se ha intercambiado por un momento los papeles con la presentadora para conocer si Ana Milán ha tenido alguna vez alguna experiencia; a lo que ella sin dudarlo ha respondido abiertamente.

Ana Milán desvela todos los detalles de sus experiencias con chicas

Momentos previos a lanzar la pregunta, Toñi confiesa que ha sido el propio programa el que le ha pedido que pensara una pregunta para ella y que fue en el momento en el que estaba dándole la cena a su hija. Tras esto, llegaba el momento de conocer la gran respuesta de Millán; y es que de manera inesperada contaba que ha tenido dos experiencias. La primera a los 18 años y la segunda "hace relativamente poco" Por último, la presentadora le ha desvelado todos los detalles sobre ello; unos datos que han dejado alucinada por completo a la invitada, quién confiesa que no se lo esperaba.