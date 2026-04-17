Ana Milán cierra temporada con concursantes de los realities más famosos de la televisión: miércoles a las 23.00 horas en Cuatro

Disfruta de todos los programa de 'Ex. La vida después' en Mediaset Infinity

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Llega el final de temporada de 'Ex. La vida después'. El miércoles Ana Milán vuelve a sentarse en el sofá para entrevistar a los grandes concursantes de realities en un programa dedicado a los participantes más famosos de la tele realidad.

Susana Molina, Jorge Berrocal, José Carlos Montoya o Naiara entre otros se sientan en el programa de entrevistas de la temporada para contar qué hay detrás del brillo de las cámaras y la fama, y qué cosas cambiarían de su paso por los realities más famosos de la televisión.

No te pierdas una nueva entrega del programa del que todo el mundo habla, el miércoles a las 23.00 horas en Cuatro.