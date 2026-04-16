Rafa Sánchez habla del falso atractivo de la droga

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Rafa Sánchez, cantante y fundador del mítico grupo 'La Unión', ha hablado sobre su pasado con la heroína en 'Ex. La vida después'.

“A diferencia de otros tipos de adicciones, la heroína tiene lo que se llama el mono, algo realmente duro”, explica. Sánchez cuenta que, desde el momento en que fue consciente de que era adicto, su único deseo fue dejarlo. Sin embargo, hacerlo sin ayuda profesional se convirtió en un auténtico calvario: “Te levantas por la mañana y si no tienes heroína estás fatal. Es durísimo”, recuerda. Durante el último año de consumo intentó desintoxicarse: "Me iba a una finca que tenía mi padre a pasar el mono y era horrible, escalofríos, no dormir..."

El cantante describe también cómo la heroína se presenta al principio como una falsa aliada: “Con muy poco, el colocón es brutal”, afirma, explicando los efectos que en un primer momento resultaban incluso atractivos: pérdida de peso, una mirada distinta, una sensación de paz absoluta, como una anestesia emocional. Pero ese espejismo dura poco. “Pasado un mes ya no duermes bien y empiezas a caer”.

Rafa Sánchez sitúa su primer contacto con la heroína en un contexto lúdico. La droga llegó de la mano de un conocido llamado Roberto, que acabaría falleciendo. Lo que empezó como una experiencia experimental terminó convirtiéndose en una pesadilla: “Al principio nada te preocupa, nada te distrae”. “Eso son los primeros meses”, sentencia. “Luego ya viene el puro demonio”.