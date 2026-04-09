Lara Guerra 09 ABR 2026 - 01:08h.

Blas Cantó se abre en canal al hablar sobre cómo ha afrontado su sexualidad en diferentes épocas de su vida: "Siempre nos hemos protegido entre nosotros"

Ada Colau y Jaime de los Santos (PP) se sinceran sobre cómo salieron del armario: “Tenía miedo de que mis padres no me quisieran”

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Ana Milán recibe en ''Ex. La vida después' a Blas Cantó, el cantante que saltó a la fama tras su paso por Eurojunior y que formó parte durante años de Auryn, una de las boybands españolas más exitosas de los últimos tiempos. Sin embargo, tras los logros y el éxito, también existió un lado oscuro del que se ha hablado en numerosas ocasiones desde la disolución del grupo: la sexualidad de sus integrantes.

Cuatro de los cinco miembros de Auryn son homosexuales, mientras que uno es heterosexual. Aun así, de cara al público, este aspecto no se abordaba abiertamente e incluso, en ocasiones, se llegó a ocultar. Ana Milán profundiza en esta cuestión, y Blas revela que algunos de sus propios compañeros decían “baja la pluma”. Aunque desde la discográfica no se le imponía nada, confiesa que ese tipo de comentarios, al venir de personas cercanas, era lo que más le dolía.

Por otro lado, la presentadora le plantea si existen gays homófobos. El cantante asegura que dentro de Auryn no era el caso: “Era el ataque fácil por responder sobre otros temas”. En cuanto a su propia experiencia, Blas subraya que siempre hubo cierta protección: “Siempre lo hemos hecho. Creo que todo tiene que ver con la edad y también con saber pedir perdón”.

Aunque insiste en que nunca tuvo problemas en hablar de su sexualidad, Ana Milán le recuerda que en alguna ocasión respondió a preguntas sobre su “mujer ideal”, algo que podría interpretarse como una traición a sí mismo. Ante esto, Cantó reconoce: “Eso fue algo por lo que me culpé, pero ya me he disculpado. Lo contextualizo en ese momento de la historia".

Blas Cantó cuenta el motivo por el que no es cariñoso en la calle con su pareja y cómo vivió una relación oculta

Por otro lado, Blas explica que no le gusta la frase de "salir del armario" porque la une a su propia responsabilidad. Así pues, el cantante ha hablado sobre su relación, de la cual confiesa que no es capaz de ser cariñoso por la calle porque de alguna manera se ha "educado" para que no ser víctima de lo que se ven día a día. "Te puedes encontrar muerto en cualquier sitio", asegura.

Ana Milán revela a Blas Cantó que un invitado decidía no estar en ‘Ex. La vida después’

Por último, momentos previos a finalizar la entrevista y tras haber escuchado cómo el cantante se sinceraba; Milán le confesaba que había un invitado que siempre "ha hablado abiertamente de su sexualidad y de lo que significaba salir del armario". Sin embargo, ha habido un gran motivo detrás ¡Dale la play para descubrirlo!