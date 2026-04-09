Ada Colau y Jaime de los Santos se confiesan con Ana Milán.

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Ana Milán conversa en 'Ex. La vida después' con dos figuras políticas, Ada Colau y Jaime de los Santos, sobre la experiencia de salir del armario, tanto en el ámbito más íntimo y familiar como en el plano público, especialmente dentro del mundo de la política.

Jaime de los Santos recuerda los miedos que arrastraba desde niño a la hora de contarle a su familia que era gay. “Recuerdo que cuando era un crío siempre fui consciente de que era gay y lo que más sentía era miedo a que mis padres no me quisieran. Pensaba: ‘¿Qué van a decir mi padre y mi madre?’. Sientes mucho miedo y vergüenza”.

Ada Colau, en cambio, explica que en su caso el proceso fue mucho más sencillo. “Mi experiencia es muy diferente, porque vengo de una familia muy liberal. Teníamos amigos y amigas cercanos que eran travestis y hacían espectáculos, así que para mí era lo más normal del mundo. Había tenido relaciones con chicos y, de repente, me di cuenta de que me gustaban las chicas. Lo expliqué en casa, pero no como si estuviera dando una noticia importante, simplemente comenté que había una chica que me gustaba”.

Ada Colau: "Mujeres muy jóvenes y mujeres muy mayores me abrazaban dándome las gracias"

Además, Colau recuerda el impacto que tuvo la entrevista en la que habló abiertamente de su orientación sexual. “El impacto en la calle fue enorme. Mujeres muy jóvenes y mujeres muy mayores me abrazaban dándome las gracias. Ahí me di cuenta de la importancia de la visibilidad y de los referentes, y de que todavía hay mucha gente que lo tiene muy difícil”.

Por su parte, Jaime de los Santos relata cómo reaccionó su madre cuando descubrió que tenía novio. “A los 18 años tuve mi primer novio y aquello fue un drama absoluto. Lo que sí hizo mi madre fue gestionar la información para que a mi padre, que podía tener más resistencia, no se le notara tanto”.