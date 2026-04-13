El sobrecogedor aislamiento en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife: "¿Escucháis esa extraña música?"

Cuarto Milenio 13 ABR 2026 - 00:00h.

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Nueva entrega de 'Modo incógnito'. La sección en la que los reporteros y colaboradores de 'Cuarto milenio' se adentran en lugares misteriosos con la única compañía de su teléfono móvil para grabar lo que ocurre, llega esta semana de la mano del investigador José Gregorio González.

José Gregorio ha visitado la sede de la logia masónica de Añaza en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, un templo masónico que nunca antes había sido visitado por el equipo del programa y en el que el investigador se ha adentrado con una grabadora.

Esta logia fue una de las organizaciones masónicas más influyentes de las Islas Canarias a principios del siglo XX y fue la encargada de la construcción del misterioso templo masónico en el que José Gregorio ha realizado el aislamiento.

El templo masónico, objeto de numerosas leyendas

La logia fue fundada en el año 1895 e impulsó la vida cultural y social de la isla. Su templo fue diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y su pasado como centro de represión durante la Guerra Civil ha alimentado numerosas leyendas a lo largo de los años.

Esta logia, asentada en este enclave particular, no escogió el lugar al azar, tuvieron en cuenta la orientación del edificio, se trata además del único templo que tiene una parte excavada en la roca formando una gruta en la cual ahora José Gregorio se adentra para llevar a cabo esta última entrega de 'Modo incógnito'.