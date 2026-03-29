'Cuarto Milenio' capta voces y pasos durante un aislamiento de Clara Tahoces en un museo de Mijas

Cuarto Milenio 29 MAR 2026 - 23:25h.

Iker Jiménez, impresionado por la nitidez con la que se escuchan unos pasos durante un aislamiento.

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Imagina que estás en una habitación vacía en un edificio cerrado con llave, inmóvil y en completa oscuridad y entonces escuchas un sonido inquietante. Esto es lo que sucede en el Centro Contemporáneo de Arte de Mijas (Málagas). Hasta allí se ha desplazado Clara Tahoces para un nuevo reportaje de ‘Modo incógnito’.

Desde su apertura, este museo ha vivido sucesos paranormales y Clara Tahoces se desplaza hasta allí para vivir, en primera persona, estos fenómenos paranormales. Se encierra en el museo en la más absoluta oscuridad y coloca un sensor en la puerta y varias grabadoras por el interior del museo.

Clara recorre las distintas salas del museo y realiza un aislamiento en la sala en la que dicen que se oyen ruidos y voces. Antes de eso, Clara comparte algunas de las experiencias que han tenido los trabajadores de este museo y muestra lo que han llegado a grabar las cámaras de seguridad del museo.

El aislamiento de Clara Tahoces en el Centro Contemporáneo de Arte de Mijas

Durante su grabación, varios sensores de activan cuando, supuestamente, se encuentra sola en el lugar. El aislamiento se lleva a cabo en la sala Picasso y las grabaciones captan murmullos, ruidos, pasos y alguien diciendo “la estatua”. “Nunca he escuchado unos pasos de tacón tan claros”, apunta Iker Jiménez al ver las imágenes.

Iker Jiménez reacciona, impresionado, a este aislamiento

Iker Jiménez se ha mostrado muy impresionado al oír tan claramente esos pasos durante el aislamiento de Clara Tahoces: “Miren, lo reconozco, me ha sorprendido. No lo pensaba. A mí se me ha puesto la carne de gallina, fíjense lo que es la vida ya”, han sido sus palabras al respecto.