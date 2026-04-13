Julio Iglesias protagoniza 'El café de los malditos' con su biografía más polémica: "Está más allá del ego"

Cuarto Milenio 13 ABR 2026 - 00:16h.

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Juan Soto Ivars regresa una semana más con uno de esos libros que podrían llamarse 'malditos', pero que en esta ocasión él prefiere llamar 'incomprendido'. Para sorpresa de Iker Jiménez, que pensaba que nada de lo que trajese Ivars podía asombrarle, L'enfant terrible trae hasta la nave una biografía de Julio Iglesias, concretamente una publicada en los años 80 titulada ‘Julio Iglesias, entre el cielo y el infierno’.

Julio Iglesias, que ha vendido unos 300 millones de discos a lo largo de su carrera musical, es el cantante hispano más exitoso de la historia, una carrera que ahora se ve algo enturbiada por varias denuncias de presuntas agresiones sexuales a exempleadas en sus mansiones del Caribe:

"Este libro se ha vuelto maldito por las noticias que todo el mundo conoce y de las que no hace falta que hablemos. Está traducido en varios idiomas y este libro es Julio Iglesias en primera persona ayudado por una periodista que transcribe sus palabras; es Julio hablando de su vida como si él fuera un Dios a sus 37 años, está más allá del ego, llega a tales cotas de autoelogio que deja de ser repelente y se convierte en algo que adoras, supera todas las fronteras (...)

A la luz de los últimos acontecimientos uno lo lee y tampoco se puede sorprender, en los 80 Julio no tenía precisamente reparos a la hora de hablar de sus dotes y hazañas sexuales: 'Desde el primer autógrafo no he dejado de amar a mis fans".