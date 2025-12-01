Cuarto Milenio 01 DIC 2025 - 00:20h.

Esta semana, en 'El café de los malditos', Juan Soto Ivars nos habla de la revista 'Arqueología e historia' que ha protagonizado una gran polémica

Dan Brown reflexiona sobre la vida después de la muerte: "Cuando mueres, la conciencia sigue viviendo"

Compartir







En esta ocasión, el gran Juan Soto Ivars no trae un libro hasta la sección "maldita" de 'Cuarto milenio', en este programa Ivars nos acercará hasta una revista de arqueología publicada por la editorial Desperta Ferro.

Concretamente se trata de la publicación 'Arqueología e historia' que en sus mes de octubre dedicó el número a los vascones. Hasta ahí todo podría ser normal si no fuese por el hecho de que la ilustración que aparecía en la portada reflejaba a un Dani Rovira y una Clara Lago ('Ocho apellidos vascos') ataviados con trajes antiguos y sosteniendo a un bebé como una familia feliz.

Pero lo peculiar de esta portada no acaba aquí. En la mano de este peculiar Dani Rovira aparece un colgante en el que se ve la famosa mano de Irulegi, la inscripción más antigua conocida en lengua vasca: "Utilizar este símbolo toca la fibra sensible de un tema muy serio en el País Vasco".

Pero aún hay más. En la inscripción, ampliando mucho la imagen, se puede apreciar una palabra que ha llamado la atención de Iker Jiménez: "Ahí pone España, eso es como un sacrilegio".