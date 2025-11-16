Cuarto Milenio 16 NOV 2025 - 22:45h.

'Cuarto Milenio' entrevista a Dan Brown tras la publicación de 'El último secreto', su última novela

Dan Brown, autor de ‘El Código Da Vinci’: “No pretendo ser controvertido, solo intento un diálogo constructivo”

El escritor Dan Brown era una persona muy escéptica que se convirtió en creyente tras unas investigaciones que llevó a cabo después de la muerte de su madre. ‘Cuarto Milenio’ viaja hasta Praga para conversar con él sobre los límites de la consciencia más allá de la muerte.

La reflexionas de Dan Brown con la conciencia y el cerebro

Cuenta el escritor que, cuando esto sucedió, tenía muchas preguntas sobre “qué pasa cuando morimos”: “Si me hubieras preguntado hace ocho años ‘¿crees es lo sobrenatural?’, yo habría dicho que absolutamente no, que soy escéptico, pero ahora tengo una perspectiva muy diferente después de haber con físicos, con científicos o con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte”.

Asegura también que este cambio se debe a la ciencia: “No diría que lo que hay después de la muerte es parecido a esto. Es muy diferente, pero la idea es que el cerebro puede ser un receptor de conciencia, y la conciencia puede estar fuera del cuerpo y no ser creada por el cerebro. Lógicamente, si lo piensas así, cuando el receptor muere, la conciencia sigue viviendo”.

Dan Brown no tiene reparos en hablar de este tema que él considera tabú y cree que podría ser algo que aceptaremos en unos años, como ha ocurrido con otras ideas que, en un principio eran rocambolescas, pero que finalmente se confirmaron y ya todos aceptamos. Además, el escritor desvela por qué su última novela, ‘El último secreto’, que trata sobre el misticismo y la conciencia, se ambienta en la ciudad de Praga.