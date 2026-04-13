Cuarto Milenio 13 ABR 2026 - 00:10h.

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Gonzalo Pérez Sarró regresa a la nave del misterio una semana más con su inconfundible 'Archivero del miedo'. El investigador rescata una historia familiar que pone los pelos de punta y que aún hoy sigue sin respuestas.

Corría el año 1990 cuando una familia realizaba una excursión al campo que para nada hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder. Era costumbre en la familia que el hijo pequeño viajara con el padre en su moto, pero aquel día, por alguna razón que no supieron explicar, decidieron que el niño regresase a casa con su madre y el resto de la familia en lugar de ir en la moto. Antes de abandonar el lugar, un miembro de la familia haría una fotografía del padre y el hijo junto a la moto que lo cambiaría todo.

Por desgracia, durante el trayecto de vuelta a casa, el padre sufrió un horrible accidente de tráfico que acabó con su vida en el acto. Cuando semanas después la madre recibe las fotografías reveladas de aquella excursión se da cuenta de que hay algo muy extraño en la imagen que el padre y el hijo se tomaron justo antes de la partida: una especie de ser blanco y alado aparece junto al niño, algo parecido a un ángel de la guardia que aquel día sabía lo que estaba a punto de suceder.

La presencia que atormenta a la familia

Casi treinta años después, en el año 2017, una nueva familia se instaló en la vivienda en la que el fallecido se crio junto a sus padres (ya fallecidos también) sin conocer la tragedia ocurrida décadas atrás. Poco tiempo después de instalarse en la vivienda, el hijo de los nuevos inquilinos comenzó a ver presencias en pasillos y rincones que le observaban en silencio desde las sombras, especialmente cuando se miraba frente a un espejo.

El niño, animado por sus padres, hizo fotografías con su teléfono móvil de esas extrañas presencias que se le aparecían constantemente. Cuando la familia enseñó las imágenes a los vecinos del bloque no quedó duda alguna: "Conocían a ese hombre que se aparecía ante el niño, era el motorista que falleció años atrás".