José María Zavala: “Puedo decir sin temor a equivocarme que ‘El Profeta’ es el libro de mi vida”

cuatro.com 30 MAR 2026 - 11:55h.

‘El Profeta’ de José María Zavala se suma al creciente interés por la temática religiosa en la cultura actual, especialmente entre el público joven

El libro es el resultado de una extensa labor documental de más de diez años investigación que ha convertido al escritor en uno de los mayores expertos en la figura de Jesús de Nazaret

El lector accede a una novela histórica en la que se humaniza la vida de Jesús de Nazaret e integra además una trama de espionaje y una trama romántica

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El escritor y periodista José María Zavala presenta El Profeta, una novela histórica centrada en la figura de Jesús de Nazaret que combina rigor documental, ficción y elementos propios del thriller. La obra, que ha alcanzado nueve ediciones en pocos meses, nace con la intención de acercar la figura de Jesús a todo tipo de lectores, especialmente a quienes no se consideran creyentes, mostrando un retrato más humano y cercano de uno de los personajes más influyentes de la historia.

Una novela pensada para creyentes y no creyentes

Según explica el propio autor, el principal objetivo al escribir El Profeta fue construir una novela accesible para todos los públicos. “Quería que fuera un libro para creyentes y, sobre todo, para no creyentes”, señala. De hecho, Zavala asegura que muchos de los mensajes que ha recibido tras la publicación del libro proceden de lectores que no tenían un interés religioso previo, pero que se han sentido identificados con el personaje y con un mensaje que gira en torno a valores universales como el amor, la paz y la esperanza.

El argumento de ‘El profeta’ de José María Zavala

La novela recrea la vida de Jesús de Nazaret desde una perspectiva narrativa original que mezcla hechos históricos con una trama de ficción. Para ello, el autor se apoya en el personaje imaginario de Lucio Fedro, un oficial pretoriano al servicio del emperador Tiberio, encargado de espiar a Jesús. A través de este personaje escéptico y desconfiado, el lector se aproxima a la historia desde un punto de vista contemporáneo y, le acompaña en el proceso de duda y transformación. La obra incorpora así elementos de espionaje, intriga política y trama romántica dentro de un relato fiel al contexto histórico del siglo I.

Una historia con ficción, espionaje y rigor histórico

El proceso de documentación ha sido uno de los aspectos más exigentes del proyecto. Jose María Zavala ha dedicado cerca de diez años a investigar la figura de Jesús de Nazaret, basándose en fuentes históricas y en trabajos anteriores publicados por él mismo. El autor reconoce que enfrentarse a un personaje de esta dimensión supuso un reto importante, especialmente al tratarse de su primera novela tras una trayectoria centrada principalmente en el ensayo y el documental.

Su experiencia como guionista y director cinematográfico ha influido sin duda en el estilo narrativo del libro. El Profeta está estructurado en capítulos breves, con finales abiertos y ritmo ágil, lo que aporta dinamismo a la lectura y acerca la narración al lenguaje audiovisual. Zavala explica que buscaba escribir una historia entretenida sin renunciar al rigor histórico, combinando la investigación con una trama capaz de mantener la tensión hasta el final.

A nivel personal, el autor asegura que la escritura de la novela ha supuesto un reencuentro con la figura de Jesús de Nazaret, a quien siempre ha considerado un personaje fascinante. Durante el proceso creativo, intentó transformar la imagen distante transmitida por los textos tradicionales en un retrato más vivo, mostrando a un Jesús que habla, se emociona, sonríe, sufre y comparte la vida cotidiana con sus discípulos. Esa dimensión humana, afirma, es uno de los elementos que más ha sorprendido a los lectores.

‘El Profeta’ que llega en pleno auge de la temática religiosa

La respuesta del público ha sido uno de los aspectos más destacados desde la publicación del libro. La publicación del libro ha supuesto la recepción de miles de mensajes de lectores que aseguran haberse emocionado con la historia o haber replanteado su visión sobre el personaje. Muchos de ellos se acercaron a la novela por interés histórico o narrativo y han encontrado en ella una reflexión sobre valores que consideran necesarios en la sociedad actual.

‘El profeta’ viene a sumarse al creciente interés por la temática religiosa en la cultura: cine, literatura, música… un interés por la figura de Jesús que, para Zavala, no responde a una moda pasajera, sino a una necesidad constante. En su opinión, se trata de un personaje que sigue despertando preguntas en una época marcada por la incertidumbre y la falta de referentes, lo que explica el auge de obras que abordan su historia desde nuevas perspectivas.