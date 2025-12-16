Arturo Pérez Reverte, con más de 27 millones de lectores en el mundo y traducido a más de 40 idiomas, regresa al panorama literario con 'Misión en París'; el libro más esperado de la década y la nueva y fascinante aventura del capitán Alatriste. En Misión en París, Arturo Pérez-Reverte, más allá de la acción y las conspiraciones, reflexiona sobre el papel de España en la Europa del siglo XVII y dialoga abiertamente con los tres mosqueteros en un guiño y homenaje a Alejandro Dumas. Por mediación de Francisco de Quevedo, Diego Alatriste y sus camaradas, entre ellos el fiel Íñigo Balboa —ahora en París como Correo Real—, se ven envueltos en un peligroso encargo secreto orquestado por el mismísimo Conde-Duque de Olivares. La misión es de tal dimensión que podría alterar para siempre el curso de los acontecimientos. Misión en París es el regreso triunfal de un héroe que pertenece al patrimonio literario europeo y que está recibiendo los mejores elogios de la crítica. Alatriste es un fenómeno mundial que une a varias generaciones de lectores. En el nuevo y esperado libro de Ken Follett 'El Círculo de los Días', el autor nos vuelve a sumergir en la novela histórica llevándonos esta vez hasta uno de los misterios más grandes de la humanidad: la construcción de Stonehenge. El autor de 'Los pilares de la tierra' narra ahora la historia de Seft, un minero con un talento desbordante y Joia una sacerdotisa idealista, que juntos forjan una alianza para construir Stonehenge en medio de la sequía y las luchas entre clanes. En una época tan fascinante como desconocida, la trama se centra en la lucha elemental por la supervivencia, el conflicto entre ganaderos, mineros, agricultores… y el nacimiento de las primeras estructuras sociales y religiosas. Con el 'Círculo de los Días', Ken Follett vuelve a mostrarnos su habilidad a la hora de manejar la tensión y los giros más inesperados de una forma magistral, absolutamente contundente. Y terminamos con la escritora Ana Lena Rivera y su última novela “La Casa de Huéspedes” con la que se consolida como una de las grandes voces de la narrativa femenina española. Esta novela nace de un propósito muy personal de la escritora: dar vida a las mujeres anónimas que nacieron antes de la primera mitad del sigo XX, La casa de huéspedes de Ana Lena Rivera es un viaje a través del tiempo, donde cada habitación guarda el secreto de toda una generación.