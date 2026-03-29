Cuarto Milenio 29 MAR 2026 - 22:30h.

Paco Acedo destapa todos los detalles de esta isla maldita en la bahía napolitana

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En un remoto punto del mediterráneo, en apenas 0,01 kilómetro cuadrado, se encuentran dos rocas sobre las que pesa el silencio y una maldición que lo envuelve todo. Paco Acedo nos traslada hasta un islote llamado Gaiola y que está situado en la bahía de Nápoles para contarnos una historia que, para los italianos, tiene un significado sobre el terror y el misterio.

Cuenta la leyenda que, durante más de doscientos años, todo el que ha vivido en esta isla, ha sufrido. Para meternos en la historia, Paco Acedo nos tiene que hablar de una ilustración de una antigua medusa (con serpientes en el pelo) que, en la época romana, era utilizado como un símbolo apotropaico (algo tan terrible, que da tanto miedo que, en algunos lugares, era utilizado para ahuyentar el mal).

Los detalles de la maldición del islote de Italia

En realidad, hablamos de dos islotes que están unidos por un puente. Según los locales, allí se ocultan fuerzas sobrenaturales que han traído maldiciones a todo el que allí ha vivido. La gente que ha vivido allí ha muerto en extrañas circunstancias. Nos remontamos hasta muchos años atrás para conocer el origen de la historia.

Allí existió lo que se denominaba la escuela de Virgilio, el poeta mago, donde enseñaba poesía a sus discípulos, pero también, al parecer, el arte de la magia negra. La leyenda cuenta que, a Virgilio, haciendo una pócima, se le derramó un poco del líquido y el lugar quedó contaminado y desató así la maldición que asola este lugar.

El lugar quedó contaminado y la maldición arrancó en el siglo XIX. Vivía allí un viejo ermitaño y, en 1820, fue expulsado tras la compra del islote. Paco Acedo cuenta, en el vídeo, todos los detalles de las extrañas muertes que han hecho que este lugar se convierta, con el paso de los años, en un lugar maldito.