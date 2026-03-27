Fuera de cobertura acompaña a peregrinos españoles a Medjugorje, el lunes 30 de marzo a las 23:00 en Cuatro

Alejandra Andrade y su equipo acompañan a un grupo de peregrinos españoles a Medjugorje, el lunes 30 de marzo a las 23:00 en Cuatro

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Más de un millón de peregrinos visitan cada año Medjugorje, una pequeña localidad de Bosnia y Herzegovina que se ha convertido en uno de los principales epicentros del turismo religioso a nivel mundial. El origen del fenómeno se remonta a 1981, cuando seis adolescentes aseguraron haber visto a la Virgen María en una colina cercana. Desde entonces, aquellos jóvenes, hoy conocidos como 'los videntes', afirman seguir viendo apariciones casi a diario y recibiendo mensajes de la Virgen, dando origen a peregrinaciones multitudinarias de todo el mundo.

Alejandra Andrade y su equipo se desplazan hasta Medjugorje acompañando a un grupo de peregrinos españoles liderado por Nikola Djucick, un serbio que asegura haber cambiado radicalmente su vida gracias a la Virgen y que hoy organiza algunos de estos viajes. El programa se emite el lunes 30 de marzo a las 23:00 en Cuatro.

La visita coincide con el 44º aniversario de las primeras apariciones, por lo que los peregrinos esperan presenciar un nuevo encuentro entre la Virgen y Marjana, una de las videntes. Rezos, cánticos y largas vigilias protagonizan la velada.

A lo largo del reportaje, el programa recoge testimonios de peregrinos que acuden movidos por experiencias personales, como un policía madrileño que viaja para agradecer haber sobrevivido a un grave accidente, o el de Charo Lafita, una de las primeras figuras en dar a conocer Medjugorje en España.

Sin embargo, el fenómeno no está exento de controversia y muchas voces críticas lo tachan de fraude. Para conocer la postura oficial de la Iglesia, Alejandra Andrade se reúne con Monseñor Aldo Cavalli, enviado especial del Vaticano en Medjugorje, quien aporta la visión institucional sobre estas supuestas apariciones que, décadas después, siguen generando debate dentro y fuera del ámbito religioso.