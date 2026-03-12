Lara Guerra 12 MAR 2026 - 01:15h.

Descubre en exclusiva cómo se graba 'Los Gipsy Kings'

¡La Rebe se pone de parto! El nacimiento de Bianca propicia el regreso prematuro de Graciela con los Jiménez: "Me arrepiento mucho”

Compartir







La temporada 9 de los 'Gipsy Kings' ha llegado a su final. Tras unos capítulos llenos de líos, celebraciones, nuevas aspiraciones y amistades, y especialmente nuevos integrantes que se suman a la familia, como la llegada de Bianca; el programa ponen punto y seguido a una etapa cargada de emociones.

Decisiones importantes, nuevas ilusiones, escapadas inesperadas y sobre todo mucho arte, han cerrado esta temporada en la que la gran familia de 'Los Gipsy Kings' nos demuestra una vez más que su vida siempre está llena de aventuras. Todo esto hemos podido verlo en la pantalla, pero si de esa manera ya hemos descubierto las caóticas y movidas vidas de 'Los Jiménez' y 'Las Salazar' prepárate para descubrir qué sucede cuándo las cámaras siguen grabando.

Olvidos, risas, 'brilli-brilli' y sobre todo mucho arte ¡Dale al play para descubrirlo!