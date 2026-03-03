Lara Guerra 03 MAR 2026 - 00:55h.

Siham Khalifa, directora adjunta de Infancia y Juventud, expone las duras condiciones que atraviesan las niñas en patera

El duro testimonio de un exmena al revelar su trayectoria en patera: "Era sacar a mi familia de la pobreza o morir"

'Proyecto Sistiaga' llega a Cuatro con una nueva y última entrega en la que, de la mano de Jon Sistiaga conocemos diversos testimonios que revelan tanto cómo es la vida de aquellos que dedican a acoger como la de menores que lo son. Un camino de dificultades y superación que ha afectado a su vez al ámbito político.

Siham Khalifa, directora adjunta de Infancia y Juventud, es inmigrante y con esto ha podido detallar desde otra mirada como se afronta esta situación: "Puedo entender que existan diferencias. Yo tengo una nacionalidad que me ha llevado un tiempo conseguirla, a través de unos requisitos, por lo que un día el peso de la extranjería recayó sobre mi".

En este duro trayecto en patera, el tránsito puede ser de diferente. Sobre esto, Siham aclara que ese camino conlleva diferentes trabas: "Depende del punto de salida. Me gusta poner el foco en el tránsito porque hay muchas coas peligrosas que nos deberían preocupar y ocupar: como el tráfico de personas, la trata de ellas, especialmente en niñas

Siham Khalifa: "Las niñas están doblemente victimizadas"

Asimismo, Khalifa explica que "la migración siempre ha sido más colonizada. La tendencia en llegada de niñas es cada vez más común, ha aumentado, y cada vez más pequeñas. Las historias que nos cuentan ellas son diferentes a las que nos cuentan ellos; están doblemente victimizadas y luego doblemente excluidas por su condición de migrante y de mujer. Pueden ser violadas, agredidas físicamente".

Por último, Jon no duda en preguntar si existe algún protocolo especial o diferente entre niños y niñas; a lo que la directora asegura que "un protocolo específico para víctimas de trata, por supuesto. No es una discriminación positiva, pero si es un especial zen. Sabemos a qué han estado expuestas en ese tránsito migratorio".