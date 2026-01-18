Cuarto Milenio 18 ENE 2026 - 23:15h.

Iker Jiménez visitó las conocidas como catacumbas de Priscila y quedó maravillado con sus "colmenas de muerte"

Las catacumbas de Priscila, uno de los cementerios subterráneos paleocristianos más antiguos e importantes de Roma, que no muchos conocen y que Iker Jiménez ha traído hasta la nave del misterio.

En este lúgubre lugar fueron enterrados numerosos fieles cristianos y varios papas de los primeros siglos, ya que sus muros cuentan con alrededor de 40.000 sepulturas que se extienden por unos 13 kilómetros de galerías en varios niveles.

El origen de este misterioso lugar se remonta a finales del siglo II d.C. pero, para sorpresa del propio Iker cuando las visitó, aún hoy día se siguen celebrando allí eucaristías. Así habla Iker Jiménez de sus impresiones en estas catacumbas romanas:

"Es una ciudad de los muertos en nichos lóbregos, es una especie de rascacielos invertido. Me impactaron los pasillos como de colmenas de muerte, pero también me impactó el hecho de que se sigan celebrando misas en un escenario como ese".

Pero esos interminables pasillos plagados de tumbas no fue lo único que llamó la atención del conductor de la nave del misterio. Iker Jiménez quedó impresionado con los frescos y pinturas que se encuentran casi intactas en las catacumbas de Priscila:

"¿Y qué me dicen de esa pintura bajo tierra que colocaron allí esos primeros cristianos que eran perseguidos por su fe? Cuando el cristianismo aún no era admitido en la vieja Roma ahí se reunían ellos con sus ritos y sus representaciones en la pared, esas primeras representaciones a las que adorar".