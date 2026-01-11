Cuarto Milenio 11 ENE 2026 - 23:59h.

Javier Pérez Campos ha realizado un aislamiento en soledad en el tenebroso Palacio del Infante San Luis: "Me dijeron que ni por un millón de euros entrarían solos ahí"

Clara Tahoces se aísla en un despacho de abogados y logra captar aterradoras voces de niños

Una semana más, Iker Jiménez se ha sentado frente a un vídeo de 'Modo incógnito' sin tener la menor idea de lo que se iba a encontrar. En esta ocasión, el protagonista de esta nueva entrega ha sido Javier Pérez Campos quien, con la única compañía de su teléfono móvil, se ha adentrado en el Palacio del Infante San Luis en Arenas de San Pedro, en plena Sierra de Gredos:

"Es uno de esos lugares en los que no quieres entrar, un sitio en el que notas desde el primer momento que algo ocurre".

Pero no es la primera vez que Javier Pérez Campos visita este lugar. Hace ya siete años, Javier estuvo en el palacio en compañía del sensitivo Aldo Linares y otros miembros del equipo, y ya entonces registraron sucesos inexplicables. El propio Javier ha contado que cuando un trabajador del ayuntamiento de Arenas de San Pedro fue a entregarle las llaves del palacio le dijo algo que le heló la sangre un poco: "Allá tú, yo no me quedaría solo en este sitio ni por un millón de euros".

Javier no tardó en colocar su grabadora para captar los sonidos del lugar y en la cinta quedó algo que él mismo escuchaba en persona durante el aislamiento: "Era como una respiración, se escuchaba perfectamente, igual que se ha captado en la grabadora".

Recorriendo las estancias del palacio, Javier se topaba con los restos del antiguo orfanato que estuvo establecido tiempo atrás en el palacio y del que aún hoy se ven los restos: "Todo era como un escenario de película de terror, me recordaba a 'El espinazo del diablo".