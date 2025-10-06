Clara Tahoces se aísla en un despacho de abogados y logra captar aterradoras voces de niños

Cuarto Milenio 06 OCT 2025 - 00:40h.

Segunda entrega de 'Modo incógnito', la nueva sección de 'Cuarto milenio' que entusiasma a Iker Jiménez: "Queremos dar un paso más"

'Cuarto milenio' estrena sección con el aislamiento en soledad de Javier Pérez Campos en 'La biblioteca de Doña Elisa'

Segunda entrega de 'Modo incógnito'. En esta ocasión es nuestra compañera Clara Tahoces la que ha protagonizado un aislamiento en un lugar donde ocurren fenómenos extraños y que posteriormente se ha mostrado a la audiencia del programa sin ningún tipo de postproducción.

En el año 2016, 'Cuarto Milenio' visitó un bufete de abogados en Barcelona en el que los propietarios aseguraban que ocurrían fenómenos extraños. Ya en aquella ocasión acudió Clara Tahoces y pudo comprobar en primera personas que efectivamente allí había anomalías.

Los fenómenos no han cesado con el paso de los años y continúan produciéndose, algo que Clara ha logrado captar con las grabadoras que dejó funcionando en el lugar mientras lo recorría en absoluto silencio y soledad.

Utilizando únicamente un teléfono móvil, unos sensores de movimiento y varias grabadoras, la colaboradora de 'Cuarto milenio' ha captado sin lugar a dudas unas voces de niños que Iker Jiménez califica como "las mejores que se han escuchado en el programa".