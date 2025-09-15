Cuarto Milenio 15 SEP 2025 - 00:30h.

‘Modo incógnito’, la nueva sección de ‘Cuarto milenio’ que entusiasma a Iker Jiménez: “Queremos dar un paso más”

Iker Jiménez desvela el día que alcanzó la supraconciencia: así fue su contacto con su realidad existencial

‘Cuarto milenio’ está de estreno con una nueva sección: ‘Modo incógnito’. Iker Jiménez ha sido el encargado de explicar su contenido: “Después de cientos de reportajes con tecnología de todo tipo pasan cosas y esas cosas se registran. No ha habido en el mundo un programa con tanta honestidad para esto y queremos dar un paso más allá”.

Y precisamente de eso va esta parte del programa, de captar el misterio con la única presencia de una cámara, en algunos casos de visión nocturna, y sin los efectos que produce la post producción o el sonido que después se le añade.

Una persona del equipo de la nave del misterio se encargará cada semana de grabar, en modo incógnito, en un lugar de misterio con la única compañía de su cámara.

Para esta primera entrega, Javier Pérez Campos se ha adentrado en plena noche en ‘La antigua biblioteca de Doña Elisa’, que ahora es un museo, y en la que según varios testigos se aparece por las noches una extraña presencia.