Cuarto Milenio 08 SEP 2025 - 00:50h.

Iker Jiménez comparte con los espectadores de 'Cuarto Milenio' la experiencia que le cambió la vida

El doctor Sans Segarra detalla cómo el estrés y otros problemas de la sociedad actual provocan enfermedades

Compartir







Iker Jiménez entrevista al reputado doctor en medicina y cirugía Manuel Sans Segarra que reflexiona acerca de la supraconciencia. Cuenta que el ego es el mayor enemigo a la hora de alcanzarla y que la meditación es el mejor camino para llegar a ella. Solo así se consigue ver el mundo de manera distinta, en toda su esencia. Tras escuchar sus palabras, el conductor de ‘La nave del misterio’ cree haber tenido una experiencia similar y la comparte con todos los milenarios.

Así fue el contacto de Iker Jiménez con su supraconciencia

“Yo no sé cuál será mi ego, imagino que bastante”, comienza a contar Iker Jiménez en tono de broma para después desvelar lo que le ocurrió un día: “En una caverna, en Altamira, por circunstancias pude estar tres horas a solas en la caverna y, en ese momento, caí de rodillas. Yo no sabía lo que me estaba pasando, pero tuve la absoluta nitidez, difícil e inenarrable, de esto que tú acabas de contar ahora mismo”.

“Yo tuve esa sensación”, continúa relatando Iker Jiménez, “salí de allí, había algo que se había trasfigurado en mi persona, ha influido en toda mi trayectoria y puedo decir que yo las arañas me llevaba mal con ellas, no me gustaban, veía una araña y tenía que retirarla… Yo no sé lo que me ha pasado, pero todo lo que tú has vertebrado… tuve una sensación de inmensa felicidad y como que todo lo que uno hace tiene cierto sentido, aunque no lo entiende del todo y hay como una comprensión”.

Iker reflexiona sobre esta experiencia “tan profunda y transformadora” y confiesa que “desde ese día, doy gracias todas las noches a la divinidad, doy gracias porque, cada día, es un regalo”. Tras escucharle, Sans Segarra tiene una opinión rotunda al respecto: “Iker, segurísimo que contactaste con tu supraconciencia, tuviste un contacto con tu auténtica realidad existencial”.

“Esta conciencia que es holística con la conciencia c�ósmica, tiene sus propiedades: es omnipresente (es eterna), omnisciente (lo sabe todo, la intuición), omnipotente (la creatividad, la obra de arte, son manifestaciones de nuestra supraconciencia), y tú viviste esta vivencia de introducirte en tu realidad existencial que es cósmica. Tú eras universo, con una vez y una armonía”, asegura Sans Segarra.