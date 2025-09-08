Cuarto Milenio 08 SEP 2025 - 00:30h.

El restigioso cirujano reflexiona sobre el ego, la meditación y el alcance de la supraconciencia

El doctor Sans Segarra detalla cómo el estrés y otros problemas de la sociedad actual provocan enfermedades

Creía que la ciencia tenía todas las respuestas, hasta que comenzó a hacerse preguntas. El reputado cirujano Manuel Sans Segarra regresa a ‘Cuarto Milenio’ para hablarnos del poder de la supraconciencia tras vender 400.000 libros de su libro ‘Ego y supraconciencia: buscando el sentido de la vida’. En sus reflexiones y aportaciones tienen cabida la meditación, la mecánica cuántica e incluso el ego.

La relación entre el ego y la supraconciencia

Según Sans Segarra, el ego “forma parte de nuestra existencia” y “es imposible vivir sin él”, un impulso que “nos permite que realicemos nuestros actos en la dimensión humana: nuestros trabajos, ilusiones, proyectos… Nos mueve a la realización de nuestros objetivos materiales”. Su problema es que “se estructura sobre aspectos materiales y externos al ser humano y el problema es que no es nuestra auténtica identidad”.

Es por ello por la que el doctor la define como “el no yo”: “No es nuestra auténtica identidad, sino que es una identidad necesaria, pero para el desarrollo del ser humano en el ámbito materialista”. No podemos vivir sin él, no es malo, pero el problema es que “si dejamos que progrese, evita que se manifieste nuestra auténtica identidad, que el ser humano es un ser espiritual, es cuerpo, mente y espíritu o supraconciencia”.

¿Y cómo controlamos el ego? Esta formación de cuerpo, mente y espíritu “hipertrofia el ego”, en cambio “si intentamos despertar en la sociedad que la realidad existencial del ser humano es cuerpo, mente y espíritu y polarizamos la educación ya desde la enseñanza de los niños pequeños, entonces no formamos, sino que educamos, que es estimular la autoestima del niño y esto se consigue convenciendo, no venciendo y el arma es el amor”.

De esta manera “conseguimos una persona que es competente en el ámbito profesional, pero, a su vez, es consciente de su realidad existencial, que es la supraconciencia y esto le permite controlar su ego. Lo necesita, pero lo mantiene en su posición”. Por otro lado, Sans Segarra señala las armas del ego: afección por lo material (“es la causa del sufrimiento del ser humano”), egoísmo y miedo.

¿Cómo y por qué alcanzar la supraconciencia?

A través de sus reflexiones, Sans Segarra comenta que nuestro ser interno está conectado con el infinito y tiene posibilidades inimaginables: “El potencial de la supraconciencia es extraordinario. Lo que ocurre es que nuestra supraconciencia (que es holística) está tan ocluida por el ego que no se manifiesta”. Existe una supraconciencia primera que es la que se manifestó en la creación del universo y condicionó su orden. Aquí entran en acción los arquetipos, la empatía, el altruismo, la verdad e incluso la belleza.

Según el doctor, lo ideal para controlar el ego sería la meditación y asegura que él ha conseguido contactar con su supraconciencia a través de la meditación: “Uno valora la vida como un regalo, un milagro, una maravilla. Y así tiene una facilidad de poder controlar el ego. Hay que conocer la supraconciencia para poder controlar bien el ego”. Además, nos cuenta cuál es el mejor método para meditar, en el vídeo.