¿Hay vida después de la muerte?: Manuel Sans Segarra explica qué es la 'supraconciencia' en su nuevo libro

Para poder fundar este libro, el cirujano se ha visto obligado a respaldar su tesis y explicar este concepto con una base científica: "Hay unos principios de la física teórica que tienen un paralelismo clarísimo con los fenómenos que me explican estos enfermos en las experiencias cercanas a la muerte. Yo me tengo que fundamentar en aspectos científicos para demostrarlo". Su teoría no está defendida desde un punto religioso, ya que muchos no le creerían sino: "Primero hemos de enseñar a la sociedad que existe. ¿Cómo? De manera científica, sino, no aceptará el camino".