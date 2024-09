El periodista José Luis Sastre presenta su primera novela: "Estoy muy ilusionado, pensaba que iba a estar más nervioso”

“Es un libro que aborda una despedida, que no quiere ser sin embargo un libro triste. Creo que podría ser un libro sobre una vida que merezca la pena vivir, pero sobre todo el vínculo entre un padre y una hija, entre los padres y los hijos”, sostiene el periodista con una voz reconocida por muchos, ya que da los buenos días en ‘Cadena Ser’.

Desde hoy, José Luis Sastre es periodista y escritor, ya que acaba de publicar su primera novela ‘Las frases robadas’ . “Estoy muy ilusionado, pensaba que iba a estar más nervioso de lo que estoy. Yo creo que si no estoy tan nervioso como debería de estar es porque no sé si soy tan consciente de lo que esto significa”, reconoce. Él hace radio en ‘Cadena Ser’, escribe una columna en ‘El País’ y tiene un podcast con el humorista Miguel Maldonado. Y le ha dado tiempo a escribir un libro.

“El tiempo lo he sacado de las tardes, lo que hice fui escribir lo más rápido que pude, tuve una historia, le hice un esquema y a partir de ahí escribí, imprimí y corregí, imprimí y corregí a mano", apunta. De ahí salió ‘Las frases robadas’, un título que no engaña. Sastre ha revisitado las frases que ha ido subrayado en sus libros fetiche para que sirvan a los pensamientos del padre, quien rechaza la nostalgia. "Que le hiciera ver a la hija que se tenía que rebelar contra eso de que 'como todo pasa todo vale', no disfruta del ahora, trata de captar los detalles", añade Sastre sobre este libro que, al terminar de leerlo, te hace pensar si de verdad conocemos a la gente hasta el mismísimo final.