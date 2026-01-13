Valeria Ros se incorpora al equipo de ‘Todo es mentira’

cuatro.com 13 ENE 2026 - 13:21h.

Valeria Ros ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos ámbitos como la televisión, la radio y el stand-up comedy

A partir del lunes 19 de enero, Valeria Ros se unirá al plantel de cómicos del programa, integrado por Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera

‘Todo es mentira’, programa de análisis de la actualidad conducido por Risto Mejide y Laila Jiménez, incorpora a su equipo de humor, a partir del lunes 19 de enero, una voz más: la de Valeria Ros, uno de los nombres más destacados de la comedia actual en radio y televisión.

La humorista se sumará a Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera, ampliando el equipo de cómicos del programa, producido en colaboración con Vodevil (la productora de Risto Mejide) y distinguido con el prestigioso Premio Iris 2024 al Mejor Programa de Actualidad o Magazine.

Quién es Valeria Ros

Cómica, monologuista, guionista, locutora, presentadora y escritora, Valeria Ros es una mujer polifacética que ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos ámbitos como la televisión, la radio y el stand-up comedy. Inició su carrera artística en la comedia en vivo, dándose a conocer al público en espacios como 'Central de Cómicos' de Comedy Central y ha desarrollado una amplia trayectoria en radio, especialmente en la Cadena SER, donde llevó a cabo sus primeras apariciones con Carles Francino en ‘La Ventana’, quedó tercera en un certamen de monólogos de la emisora y trabajó como colaboradora y guionista del programa ‘La lengua moderna’ y como colaboradora de ‘A vivir que son dos días’.

En 2018, inició su incursión en televisión como colaboradora de ‘Zapeando’ en La Sexta, consolidando un estilo propio basado en la observación cotidiana, el humor generacional y la cercanía con el espectador. En sus créditos televisivos, destaca su labor como presentadora del reality de HBO Max ‘Fboy Island’ y del programa de EITB ‘Akelarre’, como participante del talent show de Antena 3 ‘Tú cara me suena’ en su 11ª edición y del talent culinario ‘MasterChef Celebrity’’ de TVE 1 y como colaboradora de ‘La Resistencia’ en Movistar+ y de ‘La Revuelta’ en TVE1. Actualmente compagina su labor en el ámbito audiovisual, con su gira con el monólogo ‘Doctora Amor’. En el ámbito literario, ha escrito ‘Ponerme a parir’, su libro autobiográfico.