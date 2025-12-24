Lara Guerra 24 DIC 2025 - 23:30h.

Lucio es un participante que ya acudió a ‘First Dates’ para encontrar el amor, y tanto que lo encontró que hoy vuelve de nuevo con el fin de ¡pedirle la mano! Y lo hace en una noche tan mágica como la de Nochebuena. A Carlos Sobera le confiesa que tiene completamente marcada la fecha en su corazón y que lleva nada más y nada menos embarcado en esta relación “dos años, un mes y 11 días” con Inés.

El soltero confiesa que desde el primer momento le robó el corazón; al salir del restaurante hablaron poco a poco y buscaron las maneras de verse para poder estar juntos. A principios de este verano vieron que la situación de la distancia era insostenible y se mudó para estar con ella. Hoy está decidido a pedirle matrimonio. Por la puerta llega Inés con una gran sonrisa y lista para disfrutar de una cena de la que no espera esa maravillosa sorpresa. La mujer explica que Lucio le da lo que nadie nunca le ha dado: “Cariño, comprensión, detallista y hablamos de todo. Siempre está para apoyarme”.

Inés dedica unas bonitas palabras a Lucio: "Quiero pasar el resto de navidades a tu lado"

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta una sala más íntima para que la pareja disfrute de su noche mientras tanto, Carlos Sobera y las camareras son testigos de el esperado momento. De primeras la pareja conversa sobre su relación y ella de repente encuentra un regalo en el que sin dudarlo pregunta: “¿Esto es para mí?”. En este momento, Lucio hinca la rodilla para hacerle la ansiada pregunta: “Inés ¿Me harías el grandísimo honor de concederme tu mano al matrimonio?”, a lo que ella tiene claro que también él es el gran amor de su vida y le responde: “Por supuesto, cariño” Tras esto, la pareja zanja este momentazo con un precioso beso y un baile al son de ‘Perfect’ de Ed Sheeran.

Por último, Inés confiesa a ‘First Dates’ que jamás hubiese imaginado una pedida de mano de esta manera: “Ni en mis mejores sueños la habría imaginado de este calibre”. Para poner el broche de oro a una noche tan bonita, ella se dirige directamente a Lucio y le dedica unas palabras: “Estas navidades las vamos a pasar juntos y quiero pasar el resto de ellas a tu lado y el año que viene seremos marido y mujer”.