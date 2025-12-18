Lara Guerra 18 DIC 2025 - 00:45h.

'Callejeros' se desplaza hasta el pueblo más pequeño de España: "Solo votaron dos personas en las elecciones"

'Callejeros' llega con una nueva entrega en la que visitan numerosos pueblos de España en los que la despoblación no deja de crecer. Conoceremos varios testimonios de personas que han vivido muchos años en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, pero que, a consecuencia de los precios se han desplazado hasta estos pequeños pueblos.

El equipo se desplaza hasta Illán de Vacas, conocido desde 2024 como el pueblo con el menor número de habitantes de España. Aquí conocemos a Javier: "Bienvenidos al pueblo más pequeño de España. Mucha gente viene a visitarlo y se tarda en recorrerlo un minuto y medio. Calle A y calle B". Además, cuenta que de personas censadas hay un total de "6", pero viven tres. Asimismo cuenta que hay muchos de ellos que no quieren salir en la tele y que, al ver al programa se han dirigido hacia sus casas.

Por otor lado, Javier nos cuenta que hace años vivía en Madrid: "Vivía en Majadahonda. Trabajé 40 años en un banco y todos los veranos y semana santa nos veníamos a Illán de Vacas. Cuando yo me jubilé pensé que siempre hay que desintoxicarse del mundo del trabajo y de todo, así que decidí como alcalde venirme hasta aquí para encargarme de todo".

Javier reclama la falta de subvenciones: "Nuestro presupuesto es solo de 1.500 o 2.000 euros"

Asimismo, el alcalde confiesa que lleva 5 años ejerciendo de ello y que "en las últimas elecciones votamos solo dos personas. Fue una pelea dura entre los dos grandes partidos y la alcaldía la gano siempre. En la sede de la alcaldía vive una persona y aquí tenemos las urnas".

Además, cuenta que "hubo una vez un candidato del Partido Socialista, pero nunca se presentó". Por último, el presentador no duda en preguntar qué posibilidades existen actualmente para poder vivir allí, a lo que explica que "ahora mismo están todas las casas ocupadas. Tuvimos una libre hace poco, pero se vendió por 2.000 euros. 93 metros cuadrados". Sin embargo, el alcalde hace un apunte para reclamar la falta de ayudas: "Nos han quitado las subvenciones porque cualquier documento que se dirija a la Administración, tiene que ir firmada por un secretario y nosotros no tenemos. El presupuesto serán 1.500 o 2.000 euros".