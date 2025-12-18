Lara Guerra 18 DIC 2025 - 00:15h.

'Callejeros' llega con una nueva entrega de la mano de Nacho Medina y Gonzalo Pulido en la que recorren algunas de las localidades españolas menos pobladas con el fin de conocer los testimonios de personas que han decidido abandonar la ciudad para encontrar su nueva vida allí.

Fernando es uno de los entrevistados a los que la crisis inmobiliaria de 2005 le provocó un revés económico. Esto hizo que en aquel año dejara Barcelona para instalarse con su familia en Griegos; un pueblecito de Teruel en el que lleva 7 meses y que tiene tan solo 80 habitantes. A día de hoy lucha por poder mantener abierta su escuela.

En primer lugar, el presentador le pregunta por los motivos por los que ahora reside en Griegos, a lo que él responde que "es un poco de casualidad encontramos un anuncio en internet en el que buscaba gente. Un fin de semana le dije a mi mujer de visitar el pueblo; estuvimos hospedados en el albergue y hablando apareció un señor que era el concejal al que le contamos que estábamos buscando un nuevo sitio en el que vivir y nos dijo 'os podéis quedar aquí, no hace falta que busquéis más".

Sobre las ventajas que tienen por vivir en el pueblo de Teruel, Fernando sin dudarlo menciona el ámbito económico: "Ahora estamos pagando 150 euros, en teoría eran 250, pero al tener dos niños escolarizados nos rebajan 50 euros por niño. Es una especie de política para atraer gente".

Por otro lado, Fernando nos habla sobre su vida anterior en Barcelona: "Mi vida antes era estresante. Salía, llegaba tarde, dos horas de atasco...lo típico de una gran ciudad. Tenía una pequeña empresa de construcción". Además, explica que en Barcelona no estaba de alquiler, pagaba una hipoteca de 1.500 euros. La quisimos vender y aquí ya veremos".

La familia de Fernando desvela la diferencia de gastos fijos al mes entre Barcelona y Griegos

Tras esto, el equipo de 'Callejeros' se desplaza hasta la vivienda del entrevistado, casa que pertenece al Ayuntamiento. El hombre explica que ellos se encargaron de hacer la cocina y el concejo se lo descuenta del alquiler. Tatiana, que es la mujer de Fernando, explica que para hacer la compra al no tener supermercados cerca, cada dos semanas se acercan hasta Teruel; a unos 100km aproximadamente".

Los gastos fijos que aproximadamente tenía esta familia es Barcelona son de "3.000 euros", asegura Fernando. En el colegio, gastaban 300 euros por niño y en Griegos son 0 euros. Sobre cómo lo llevan sus hijos, la pareja asegura que "están muy felices y encantados de la vida".

Por último, Fernando nos muestra el colegio al que acuden sus hijos en Griegos. Una de las tutoras explica la complicada situación en la que se encuentran por la falta de población: "Somos 13 en total, contando a los pequeños. Se necesita un mínimo de tres alumnos, si eso no pasa, el colegio tiene que cerrar y ellos van al que esté más cerca de la localidad. Es complicado reabrir el colegio si esto pasa".