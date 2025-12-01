'Callejeros' duermo en la calle: nuevo programa, el miércoles a las 23:00h en Cuatro

Callejeros 01 DIC 2025 - 17:59h.

Esta semana 'Callejeros' se desplaza para descubrir las pésimas y dolorosas condiciones que tienen las personas que duermen en la calle. Este miércoles, en Cuatro, el equipo del programa se sumerge a través de varios reportajes para tratar la terrible situación y la indignación de todos aquellos que tienen que subsistir en las calles y de aquellos que les ayudan.

Disfruta de una nueva entrega de 'Callejeros', este miércoles a las 23:00 horas, en Cuatro