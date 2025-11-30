Cuarto Milenio 30 NOV 2025 - 23:50h.

El colaborador de 'Cuarto milenio' ha realizado un aislamiento en la cripta de Josep Xifré: "Este que tenemos aquí es su ataúd"

Las extrañas apariciones del viejo asilo: "A los ancianos que morían les arrojaban por un barranco"

Una semana más 'Cuarto milenio' muestra un nuevo reportaje de 'Modo incógnito'. En esta ocasión, nuestro compañero Carlos Largo se ha trasladado hasta la Casa Xifré, en Cataluña, un edificio donde reposan los restos de Josep Xifré y donde, según los testigos, se manifiestan fenómenos extraños desde hace años.

El reportero recorrerá sus pasillos y estancias y hará un aislamiento en completa soledad en dos puntos clave del lugar. ¿Qué sorpresas se encontrará?

Carlos Largo ya estuvo allí en el año 2014

Este lugar no es del todo desconocido para Carlos Largo, puesto que el colaborador de la nave del misterio ya estuvo en el enigmático edificio en el año 2014 en compañía de otros compañeros de 'Cuarto mileno' para analizar los fenómenos paranormales que allí tenían lugar.

Como ya es costumbre en este tipo de reportajes, Iker Jiménez no ha visto previamente nada de lo ocurrido porque, al igual que la audiencia del programa, quiere sorprenderse con lo sucedido. Tras ver las imágenes del aislamiento de Carlos Largo el presentador sentenciaba: "Se me han puesto los pelos de punta, les soy sincero, al ver a Carlos Largo acurrucado junto a ese ataúd de madera. Se oye perfectamente cómo alguien te está hablando".