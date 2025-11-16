Cuarto Milenio 16 NOV 2025 - 23:59h.

Iker Jiménez muestra, a través de la IA, cómo son los yōkai en Tokio, los ancestrales fantasmas japoneses

Iker Jiménez y Carmen Porter visitan Hiroshima, 'El infierno en la Tierra': "Lo más aterrador que yo he visto nunca"

Para los japoneses, los yōkai “son corpóreos, una realidad, no un mito ni una leyenda”, avanza Iker Jiménez antes de mostrar parte de su viaje a Japón, donde visitó un barrio de yōkais en Tokio. Y es que, según el floclore japonés, los yōkai son criaturas sobrenaturales o espíritus que se diferencian de los fantasmas en que no son necesariamente los espíritus de los muertos.

Se trata de un barrio popular, pero apartado de la afluencia turística: “Es como trasladarse a las series de los años 70”, considera Iker durante su visita. De esta manera, muestra a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’ cómo representan los japoneses a estas criaturas, con ojos grandes, cada uno con su significado.

El experimento de Iker Jiménez con los yōkai y la IA

Allí, el conductor de ‘La nave del misterio’ tuvo una idea y fue la que utilizar la Inteligencia Artificial para representar a estos yōkais: “Es el mundo de los ancestros, pero, para ellos, muy viviente”. A través de este experimento, Iker mostrará la historia de estos fantasmas japoneses trasladados al Tokio de hoy: “Allí sigue existiendo el eco de los yōkai”.

En este primer vistazo, se muestra a una mujer con apariencia de vagabunda que lleva un paraguas y un vestido rasgado del que cuelgan unos coágulos de sangre. Si alguien e acerca a ella, comprobará que hay sangre y hay quien dice que no camina, sino que se va deslizando. Parece llevar una vieja mortaje y fue atropellada: “Quien la atropelló, no quiso apiadarse de ella”.