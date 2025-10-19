Cuarto Milenio 19 OCT 2025 - 22:00h.

¿Humano andando en cuclillas o animal herido? El gran debate en Colombia

Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el repaso de las ‘Mystery News’ de esta semana analizando las imágenes en las que se ha hecho viral ‘el ser de Huila’, en Colombia. Graban a una especie de ser que no saben muy bien lo que es: ¿un animal enfermo con andares extraños, quizás? Y es que parece un hombre desnudo andando en cuclillas. Esto ha generado muchas teorías y cierto debate en Colombia.

Por otro lado, más imágenes virales: socavones redondos que aparecen, repentinamente, en mitad de la nada y, concretamente, el que se ha encontrado recientemente en Chile (con 32 metros de diámetro y 50 de profundidad). ¿La causa? Los terremotos de la zona. Se piensa también que una zona minera esté detrás de estos socavones.

Además, en septiembre, se produjo un accidente cerca del área 51 de EEUU y se genera cierto revuelo por el tipo de avión que se ha estrellado allí. ¿Y por qué ha ido el FBI a investigar? ¿Por qué se ha prohibido volar por la zona? El análisis completo de estas noticias impactantes, en el vídeo.