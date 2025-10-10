Logo de cuatrocuatro
'Callejeros' acompaña a la Policía Nacional en actuaciones de emergencia: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro

Nuevo reportaje de 'Callejeros': el miércoles a las 23:00h
Tras el estreno de la nueva temporada (donde el equipo de 'Callejeros' ahondó sobre el acceso a la vivienda), el programa regresa con un nuevo reportaje de actualidad. En esta ocasión, 'Callejeros', de la mano de la reportera Fanny Bohem, se centrará en la Policía Nacional.

La Policía Nacional trabaja día y noche para proteger a la ciudadanía. Un equipo del programa acompaña a sus unidades en dispositivos contra la delincuencia, patrullas de vigilancia y actuaciones de emergencia. No te pierdas este reportaje: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro.

