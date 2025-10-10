Callejeros 10 OCT 2025 - 11:00h.

Nuevo reportaje de 'Callejero', sobre la Policía Nacional: el miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro

Tras el estreno de la nueva temporada (donde el equipo de 'Callejeros' ahondó sobre el acceso a la vivienda), el programa regresa con un nuevo reportaje de actualidad. En esta ocasión, 'Callejeros', de la mano de la reportera Fanny Bohem, se centrará en la Policía Nacional.

La Policía Nacional trabaja día y noche para proteger a la ciudadanía. Un equipo del programa acompaña a sus unidades en dispositivos contra la delincuencia, patrullas de vigilancia y actuaciones de emergencia. No te pierdas este reportaje: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro.