Porcieda, el pueblo desierto de Cantabria en el que se documentó un aterrizaje OVNI: "En mitad del prado"

Cuarto Milenio 29 SEP 2025 - 00:35h.

Compartir







Porcieda es uno de los pueblos que se consideran abandonados de España, concretamente de Cantabria. Paco Pérez Caballero trae hasta este programa de la nave del misterio la historia de una localidad que llegó a anunciarse en la prensa como “pueblo fantasma a la venta”.

Pero para Iker Jiménez Porcieda es mucho más que uno de tantos pueblos vaciados, Porcieda es también el lugar en el que se produjo allá por los años 70 lo que parecía ser un extraño avistamiento OVNI.

Paco Pérez Caballero ha recorrido esta localidad cántabra donde, en palabras de Iker Jiménez, algo extraordinario tuvo que ocurrir, para recoger el testimonio de los testigos del extraño fenómeno.