José Antonio Caravaca ha traído hasta ‘Cuarto milenio’ el testimonio de una pareja que se topó en la antigua C-440 con una presencia perturbadora

“Al salir de una curva nos encontramos con tres personas muy altas, y muy fuertes, vestidos con unos monos oscuros”

El investigador José Antonio Caravaca regresa una semana más a la nave del misterio para rescatar una inquietante historia sobre el fenómeno OVNI.

Era 8 de junio de 2001 cuando María Dolores y su esposo Diego se toparon con un extraño fenómeno mientras circulaban por la antigua carretera C-440 entre Jerez y Los Barrios, en Cádiz.

Lo que primero vio el matrimonio fueron unas extrañas luces en forma de tres equis, después unas figuras de tipo humanoide de alrededor de dos metros de altura que se encontraban de pie y en fila a un lado de la carretera. El relato de estos testigos es estremecedor:

“Veníamos de una cena, hacía una noche fantástica con una luna maravillosa. Íbamos tranquilos en el coche y al salir de una curva nos encontramos con tres personas muy altas, y muy fuertes, vestidos con unos monos oscuros y sobre la cabeza unos cascos grandes y redondos, y haciendo aspavientos con los brazos”.

