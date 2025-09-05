Lara Guerra 05 SEP 2025 - 00:50h.

Vanesa Martín y sus padres recuerdan los primeros años de la cantante en busca de oportunidades

La inevitable emoción de la madre de Vanesa Martín al rememorar sus comienzos: "Tiene mucho mérito lo que ha conseguido"

Isabel Jiménez presenta una nueva entrega de 'Mis raíces' con una invitada muy especial, Vanesa Martín, una de las cantantes más queridas de nuestro país. Durante la entrevista, la periodista hace un recorrido desde sus inicios como cantante, el trabajo que le ha costado llegar hasta donde está...y no lo hace sola, sino que sus padres también son partícipes de este encuentro.

En primer lugar, Vanesa le confiesa a Isabel Jiménez que, pese a su gran gusto por la música, no pensó que sería su carrera profesional: "No le daba la importancia de que ese era mi sueño, yo me subía y era una manera de comunicarme con la gente. Aprovechaba porque obviamente cantaba mis canciones, pero también hacía versiones. Canté el' tren de la cordura' y 'hay un ventanal' y justo había cenando allí un chico de Sony que me cambió la vida. Vino, me dio su tarjeta y me preguntó si tenía alguna maqueta para moverla, yo no tenía nada y a partir de ahí me bajé a Málaga para hacer 'no estando contigo, 'tu realidad' y empecé a moverlo por Madrid al año siguiente".

En esta decisión, hubo una persona a la que le costó más sobrellevarlo y esa fue su madre, la cual de nuevo se emociona al recordar este momentos de sus vida por todo lo que sufrió: "La verdad que al pronto de ella decidir irse, pues a lo mejor ahí no tuvo todo el apoyo que tuvo que tener...creo".

Vanesa cuenta que al llegar a la capital se paseaba con su maqueta a todas las discográficas y le preguntaban de parte de quién venía, a lo que respondía: "De Vanesa Martín", detalla entre risas. Asimismo, la cantante cuenta que no le puso fotografía, únicamente su correo electrónico, a lo que añade un "¿Yo que fui, tonta o qué?".

Su madre de nuevo, detalla que la veía "sola, se iba a los pubs y yo pensaba 'si es que no tiene para comer, parece que va pidiendo limosna'. Su padre por su parte también explica que Toñi "le decía 'por qué no estás aquí en el colegio, que estás muy cerquita' y Vanesa le respondía que quería probar porque le gustaba eso".

El Búho Real, el lugar donde Vanesa Martín tuvo sus inicios y conoció a su amiga Maribel: “Tuvimos mucha conexión”

El Búho Real es el local en el que Vanesa Martín encontró una oportunidad y a Maribel, otra pedagoga que pasó a ser amiga de la cantante. Ella define este lugar como un sitio “para cantantes noveles” el cual “vio su talento y ya la metió en todos sus programas”. Maribel recuerda lo que pensó en día que la vio subir a ese escenario en solitario: “Cuando yo la vi, se comía el público y el escenario. Es que Vanesa puede hacer en él lo que le dé la gana. Yo dije esta chica tiene un talento… Es un don”.

Vanesa, por su parte, recuerda que llegó a la ciudad “enamorada de la pedagogía”. Por eso, cuando conoció a Maribel “de una manera random” en su vida, se da cuenta rápidamente de su “capacidad para hablar, contar historias y narrar”. Tanto es así que le dice a Isabel Jiménez que su amiga “se merece un programa de radio”.

La pedagoga, por su parte, visualiza la primera vez que se cruzó con la cantante: “Venía con su ‘guitarrica’ y su gorra”. Sin problema, la arroparon en su grupo de amigos aunque considera que “tampoco conocía a tanta gente”. Sin embargo, considera que “Vanesa era una chica tan especial” con la que sintió “mucha conexión”.

Como prueba de ello, Maribel recuerda que iba directa al club cuando salía de trabajar a las 22:00 horas y, aunque trataba de ser discreta por ser la última en llegar, Vanesa siempre pedía que le hiciesen la ola al ritmo de “Maribel ya está aquí”: “Yo decía madre mía, qué vergüenza”. Y es que para la cantante, su amiga es una persona “muy divertida” que da “una percepción de la vida dura y cómica a la vez”.