'Mis raíces: Andrés Iniesta', completo (21/08/2025), en vídeo

'Mis raíces: Andrés Iniesta', completo (21/08/2025), en vídeo
Andrés Iniesta es uno de los futbolistas más importantes y queridos de la historia de nuestro país. Su viaje empezó en Fuentealbilla (Albacete) y le llevó a Barcelona, Japón y hoy hasta Emiratos Árabes. Pasamos por todas las paradas de su camino vital para que él y su familia nos expliquen cómo ha sido el recorrido y cómo va a continuar.

