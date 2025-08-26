Los miembros de la banda de Casper recuerdan a Ángel Suárez y confiesan no estar seguros sobre la causa de su muerte en el documental

Así se comportaba Ángel Suárez, alias Casper, en la cárcel de Soto del Real: "Su aura hacía que tuviese muchos conflictos"

Compartir







Después de celebrarse un macrojuicio a Casper y su correspondiente condena de 89 años de cárcel, Ángel Suárez pasa por diferentes prisiones de España hasta que es diagnosticado de leucemia, razón por la que fue devuelto a Madrid y, finalmente por una cuestión humanitaria, puesto en libertad condicional por enfermedad en noviembre de 2020 pues "estaba abocado a la muerte", señala el periodista José Antonio Hernández.

Así fueron los últimos momentos de Casper

Una amiga de Paco Paris, comandante de la Guardia Civil que siguió muy de cerca los pasos de Casper, le informó de su ingreso. "Cuando estaban para intervenir y estaba rodeado de policías les decía 'Vosotras no sabéis quién soy yo, yo soy Casper'", cuenta.

De Ángel Suárez destacan su "capacidad de esfuerzo y sacrificio" pues aun siendo diagnosticado de cáncer, no dejó de ir a entrenar pues "confiaba mucho en salir adelante".

Se despidió de unos cuantos amigos en un restaurante al que le gustaba mucho ir: "Nos dimos muchos besos". De otros por teléfono: "Me dice 'Tú has sido una gran amiga para mi porque si no salgo de la operación, quiero que lo sepas, que te quiero mucho'. A mí me desarticuló toda, me mató". Ambos quedaron el día después de reyes, sin embargo, "murió antes".

PUEDE INTERESARTE Los testimonios de los testigos protegidos que relataron las torturas cometidas por la banda de Casper durante el juicio

Carni tuvo la suerte de desayunar con él tres días antes de su muerte. "Cuando me dijeron que se había muerto, no me lo creí", confiesa. 'El Sapo' también vio a su jefe dos días antes de su muerte: "No estaba agonizando, todavía no había cogido el virus del hospital. Se estaba recuperando de la intervención".

Y es que, el motivo oficial de su muerte es una sepsis, una bacteria que entró por el catéter. Su abogado fue el último que lo vio el día anterior a que lo ingresaran, su mujer quedó "destrozada" y sus compañeros en shock.

"Evidentemente me dio muchísima pena y lloré. Lo echo muchísimo de menos y me da muchísima pena los 10 últimos años que no tuve contacto con él", afirma 'La guardiana'. 'Escobar', por su parte, sintió "mucha pena" porque "ves a un ídolo que se cae al suelo y que se rompe como si fuera porcelana". Su muerte dejó afligido hasta a los agentes de seguridad que le persiguieron durante toda su carrera criminal.

El funeral de Ángel Suárez

Casper falleció un sábado por la tarde y al funeral, celebrado el siguiente lunes, acudieron los más allegados pues la familia no quería que fuesen la gente relacionada con el mundo delincuencial, apunta el abogado.

"Fue un entierro que no se me va a olvidar nunca", asegura, pues "se respetó la voluntad de Ángel Suárez": escucharon una canción mexicana definía la personalidad de Casper, brindaron con su coñac favorito frente al nicho y guardaron la botella con él.

Las dudas sobre la causa de la muerte

Los miembros de la banda de Casper no terminan de creerse que el motivo de su muerte sea la sepsis: "Yo la enfermedad sí que la puedo creer y la bacteria... en un hospital es fácil cogerlas o eso dicen pero... me extraña. Detrás de esto siempre hay un submundo". Otros han escuchado que "le pusieron un virus en una manzana y catapún chimpún".

Por otro lado Paco Paris, comandante de la Guardia Civil, no cree que nadie lo matase. Periodistas tampoco están de acuerdo con esta teoría: "Había gente que lo quería matar pero no creo que nadie le inoculara un virus".

"Por poder, lo pudieron hacer. Ángel trataba con demasiada gente que nosotros ni conocemos", afirmaba 'El Santo'. "No puedo dar nombres. Me metes en un compromiso que me puede costar la vida también y te hablo enserio", decía su socia del club.