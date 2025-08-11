cuatro.com 11 AGO 2025 - 16:37h.

Cinco parejas de padres e hijos recorren juntos El Camino de Santiago con el objetivo de reparar unas relaciones prácticamente rotas

Cinco parejas de padres e hijos viajan y recorren juntos 'El Camino de Santiago' con el objetivo de reconectar y reparar sus relaciones, prácticamente rotas. Y, en este trayecto, hay quienes les ayudarán...

Este camino tendrá un impacto definitivo en la vida de cinco parejas de padres e hijos. En esta búsqueda extrema les ayudará una coach y le visitarán personas importantes para ellos como Sofía Cristo o Manuel Díaz 'El Cordobés', que hablarán de sus propias experiencias.

'El camino de la verdad', muy pronto en Cuatro