Propósitos, búsqueda y la magia del Camino de Santiago: cinco parejas de padres e hijos emprenden ‘El camino de la verdad’ muy pronto, en Cuatro

Sumergidos en la magia del Camino de Santiago, cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios. El propósito de todos es crecer juntos, mejorar sus relaciones y llegar a un punto de encuentro, pero... ¿Lo conseguirán?

Juntos, recorren el camino para sanar unas relaciones prácticamente rotas. Una hija que llega sola, otra que busca comprensión, otros que quieren conectar... 'El camino de la verdad', muy pronto, en Cuatro.

Sofía Cristo o Manuel Díaz 'El Cordobés', algunos de los invitados

Sofía Cristo o Manuel Díaz 'El Cordobés', algunos de los invitados a 'El camino de la verdad', muy pronto en Cuatro
