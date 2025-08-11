cuatro.com 11 AGO 2025 - 14:16h.

Un sicario disparó a plena luz del día a Alejo Vidal-Quadras, Pampliega investiga sobre este caso y otros llevados a cabo por sicarios en España

Sicarios, Mocro mafia, okupación... Muy pronto, en 'Territorio Pampliega'

Antonio Pampliega se adentra en un territorio desconocido y sin ley. En ‘Territorio Pampliega’ investiga los asesinatos llevados a cabos por sicarios y, en concreto, el atentado que sufrió Alejo Vidal- Quadras que casi le cuesta la vida. Muy pronto, estreno en 'Cuatro'

“Al volver a casa, se me acercó un sicario y me disparó”, dice en su entrevista. El periodista se entrevista además con dos sicarios y ahonda en casos llevados a cabo por ellos.

Los casos de ‘Territorio Pampliega’