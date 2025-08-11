Logo de cuatrocuatro
Alejo Vidal-Quadras hablará de su intento de asesinato en ‘Territorio Pampliega’: “Se me acercó un sicario y me disparó”

Antonio Pampliega se adentra en un territorio desconocido y sin ley. En ‘Territorio Pampliega’ investiga los asesinatos llevados a cabos por sicarios y, en concreto, el atentado que sufrió Alejo Vidal- Quadras que casi le cuesta la vida. Muy pronto, estreno en 'Cuatro'

“Al volver a casa, se me acercó un sicario y me disparó”, dice en su entrevista. El periodista se entrevista además con dos sicarios y ahonda en casos llevados a cabo por ellos.

