El diputado de Más Madrid ha dejado a todo el plató de 'Todo es mentira' boquiabierto con su acento francés: así ha ocurrido todo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistió este lunes a la cumbre de Patriots, el grupo del Parlamento Europeo del que forma parte tanto su formación como otras de extrema derecha de Europa. Pues bien, en su discurso, el líder del partido ultraderechista se ha atrevido con el francés, lo que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, debido a su poco control del idioma. Pero no es el único que se ha atrevido con el idioma francés: Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, también lo ha hecho en 'Todo es mentira', sorprendiendo a todo el plató.

Al ver el vídeo en donde Santiago Abascal pronuncia su discurso en francés en la cumbre citada anteriormente, los comentarios en el plató de 'Todo es mentira' se sucedían, siempre en tono humorístico. Desde: "Lo ha hecho muy bien. Lo he entendido perfectamente", hasta algunos como Xavier Domínguez, experto en comunicación política y exasesor del PP, que bromeaba con que "después de la imagen del Cid Campeador y este discurso, no sé quién supera a cuál".

Algunas como Cristina Cifuentes se mostraba muy "satisfecha": "Mi pronunciación, que es muy mala, creo que es mejor que la de él". Era en ese preciso momento cuando Virginia Riezu, cómica del programa de Cuatro, se lanzaba con el francés, provocando que segundos después lo hiciera el propio Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, cuando Marta Flich le preguntaba qué le parecía este discurso del líder de Vox.

Emilio Delgado se pasa al francés

"A mí de Santiago Abascal lo que menos me molesta es el acento. Se me ocurren muchísimas más cosas, la verdad...", señalaba el diputado de Más Madrid. Virginia Riezu le preguntaba si habla o no francés y Emilio Delgado, sin más dilación, se soltaba como nunca y nos dejaba a todos boquiabiertos con su espectacular acento. "No me deis cuerda que hago mucho el payaso", confesaba Emilio Delgado, al ver todas las reacciones que había provocado en el plató con su increíble acento francés.